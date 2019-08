Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ordnung hergestellt

Achern (ots)

Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben am Montagabend im Bereich einer Schule in der Berliner Straße mehrere Jugendliche angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Die jungen Männer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren wurden aufgefordert, herumliegende Flaschen und leere Chips Tüten, die mutmaßlich von ihnen dort hinterlassen wurden, aufzuräumen. Im Anschluss an die Kontrolle erteilten die Polizisten den Jugendlichen einen Platzverweis.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell