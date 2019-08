Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Versuchter Diebstahl aus Handtasche, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

In einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße kam es am Montag gegen 11:20 Uhr zu einem versuchten Diebstahl. Ein bislang unbekannter Mann griff von hinten in die Handtasche einer 35 Jahre alten Frau und nahm die darin befindliche Geldbörse. Das Opfer bemerkte dies allerdings und konnte dem Dieb den Geldbeutel wieder entreißen. Der mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzer Hose und schwarzen Baseballmütze bekleidete schlanke Mann mit heller Hautfarbe machte sich sodann aus dem Staub. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 07851 893-0 an die Ermittler des Polizeireviers Kehl erbeten.

/ag

