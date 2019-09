Polizei Hagen

POL-HA: Brand in der Heinitzstraße

Hagen (ots)

Am 09.09.2019, 21:30 Uhr, erhielten Polizei und Feuerwehr einen Einsatz in die Heinitzstraße. In der Küche einer vierköpfigen Familie im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Die Familie löschte das Feuer selbstständig. Die 10-jährige Tochter der Familie kam vorsorglich zum Ausschluss einer Rauchgasvergiftung in ein Hagener Krankenhaus. An der Küche entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

