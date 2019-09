Polizei Hagen

POL-HA: LKW kollidiert mit Bahnbrücke

Hagen (ots)

Am Dienstagvormittag, 10:20 Uhr, kollidierte ein Fahrzeug auf der Martinstraße mit einer Brücke. Der Lkw der Hagener Straßenbahn AG hatte zuvor mit dem am Fahrzeug verbauten Kran Ladung auf die Ladefläche verbracht. Nach ersten Erkenntnissen war der Kran nicht vollständig eingefahren, als der 58-jährige Fahrer die Brücke aus Richtung Gabelsberger Straße in Richtung Enneper Straße passieren wollte. Der Lkw fiel in Folge der Kollision auf die Seite. Beide Insassen schienen zunächst unverletzt, der 60-jährige Beifahrer fuhr dennoch infolge eines Schocks mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus. An der Brücke entstanden nur leichte Schäden. Laut eines Spezialisten der Deutschen Bahn AG ist die Statik der Brücke durch den Zusammenstoß nicht beeinträchtigt worden. Bis zur Bergung des Lkw ist die Martinstraße zwischen Neue Straße und Gabelsberger Straße gesperrt. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell