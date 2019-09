Polizei Hagen

POL-HA: Aufmerksame Zeugen führen Polizei zu Unfallflüchtigem

Hagen (ots)

Am Dienstag, 10.09.2019, fuhr eine 24-Jährige gegen 08:00 Uhr die Boeler Straße in Richtung Hagener Straße entlang. Im morgendlichen Berufsverkehr musste sie an der Einmündung zur Loxbaumstraße im Rückstau anhalten. Plötzlich kam ihr ein Mercedes entgegen, der in die Loxbaumstraße abbog. Er prallte gegen den Opel der Hagenerin und setzte anschließend seine Fahrt einfach fort. Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen konnte der Mercedes wenig später in der Schusterstraße aufgefunden werden. Während die Polizisten die Unfallspuren untersuchten, meldete sich der 46-jährige Fahrer. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

