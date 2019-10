Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Friseursalon

Hagen (ots)

Am Donnerstag erlebten die Eigentümerinnen eines Friseursalons auf der Eilper Straße eine böse Überraschung. Die beiden Frauen wollten um 08.10 Uhr ihr Geschäft aufschließen. Hierbei stellten sie fest, dass die Eingangstür zum Salon aufgebrochen war. Bislang unbekannte Einbrecher hatten sich in der Nacht zum Donnerstag auf diesem Wege Zugang in das Geschäft verschafft. Die Täter ließen einen dreistelligen Geldbetrag, zwei Haarschneidemaschinen und mehrere Scheren mitgehen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

