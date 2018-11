POL-LB: Kornwestheim: Unbekannte randalieren auf Baustelle, alkoholisierter 54-Jähriger beschädigt mehrere Fahrzeuge; Remseck am Neckar: Leergut und Getränkedosen gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Kornwestheim: Unbekannte randalieren auf Baustelle

In der Nacht zum Sonntag trieben noch unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Lammstraße in Kornwestheim ihr Unwesen. Mit einem PVC-Rohr schlugen sie ein Fenster eines Radladers ein. Außerdem schleppten sie eine Baustellenschranke etwa 50 Meter weit bis in den Stadtgarten. Dort ließen die Unbekannten die Abschrankung zurück und machten sich davon. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Kornwestheim: alkoholisierter 54-Jähriger beschädigt mehrere Fahrzeuge

Insgesamt drei geparkte PKW beschädigte ein 54-jähriger Mercedes-Lenker, der am Sonntagvormittag vermutlich unter Alkoholeinwirkung in Kornwestheim umherirrte. Gegen 11.00 Uhr fiel einem aufmerksamen Zeugen ein demolierter Mercedes auf, der die Ludwigsburger Straße entlang gefahren und anschließend in die Domertalstraße abgebogen war. Der Zeuge alarmierte hierauf die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung fahndete nach dem Mercedes und entdeckte das Fahrzeug im Gewerbegebiet Nord. Nach einer kurzen Verfolgung hielt der 54-jährige Fahrer schließlich an. Die eingesetzten Beamten stellten Atemalkoholgeruch bei dem Mann, der wohl die Orientierung verloren hatte, fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme folgte. Sein nicht mehr fahrbereiter PKW wurde zunächst beschlagnahmt und abgeschleppt. Aufgrund der Alkoholisierung und seiner Orientierungslosigkeit wurde der 54-Jährige in Gewahrsam genommen und blieb bis Sonntagabend in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Kornwestheim. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um einen BMW, eine VW und einen Porsche, die der Mercedes-Lenker auf seiner Fahrt touchiert hat. Der Gesamtsachschaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Remseck am Neckar - Aldingen: Leergut und Getränkedosen gestohlen

In der Nacht zum Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt auf das Gelände eines Getränkehandels in der Neckarstraße in Aldingen. Zunächst gelang es den Dieben das verschlossene Metalltor am Eingang des Geländes zu überwinden. Anschließend entwendeten sie mehrere, mit Leergut gefüllte Säcke sowie mehr als 70 Dosen eines Energie-Getränks. Mutmaßlich transportieren die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug ab. Der Wert des Diebesguts wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146/28082-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

