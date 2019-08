Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 115 000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte PKW-Fahrerin

Insel Usedom (ots)

Am 19.08.2019 ereignete sich auf der B111 in Kölpinsee ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Es kollidierten drei Fahrzeuge miteinander, die dabei jeweils einen Totalschaden erlitten. Die drei Fahrzeuge befuhren die B111 aus Richtung Koserow in Richtung Ückeritz. Kurz hinter der Ampelkreuzung Kölpinsee wollte der Fahrer des ersten PKW nach links auf das Gelände der dortigen Ausstellung abbiegen. Der Fahrzeugführer dieses VW Touareg musste jedoch auf Grund von Gegenverkehr halten und warten. Das darauf folgende Fahrzeug, ein Nissan, hielt ebenfalls an. Die 30-jährige Fahrerin eines dahinter fahrenden Opel Mokka kollidierte mit dem wartenden Nissan und schob diesen noch auf den VW Touareg auf. Der Sachschaden wird auf eine Höhe von ca. 115.000,- Euro geschätzt. Die 48-jährige Frau des PKW Nissan wurde leicht verletzt. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

