Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person , LK MSE

Neustrelitz (ots)

Am 18.08.2019 kam es gegen 06:00 Uhr auf der L341 zwischen Feldberg und Lüttenhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 21-jährige Fahrer eines PKW Skoda aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und dabei mit zwei Bäumen kollidierte. Der Fahrzeugführer wurde dadurch auf dem Fahrersitz eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5500.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell