Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 3 Fahrzeuge kollidieren mit Wildschweinrotte (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Bergen (ots)

Am 17.08.2019 gegen 22:00 Uhr kam es auf der B 96, zwischen Samtens und Rambin, zu einem Wildunfall, bei dem 3 Fahrzeuge in eine Wildschweinrotte fuhren. Ein 55-jähriger VW-Fahrer aus Stuttgart und eine 48-jährige BMW-Fahrerin aus Demmin befuhren die B 96 aus Stralsund kommend in Richtung Bergen. Ein 18-jähriger Chevrolet-Fahrer von der Insel Rügen fuhr in entgegengesetzter Richtung. Alle 3 Fahrzeuge stießen mit der wildschweinrotte zusammen, welche sich trotz Wildschutzzaunes auf der Fahrbahn befand. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der beteiligte VW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 5.000 EUR. Drei Wildschweine verendeten an der Unfallstelle. Die Straßenmeisterei wurde verständigt, um zu prüfen, wie die Wildschweine auf die Fahrbahn gelangten. Im Auftrag Stefan Neumann Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

