POL-ST: Emsdetten, Nachtrag zum Brand

Nachtrag: Den Brandermittlern der Polizei war es am Dienstagvormittag (13.08.2019) erstmals möglich, unmittelbar an den Brandort heranzutreten. Untersuchungen waren hier nur bedingt möglich. Die Menge des abgebrannten Materials bzw. der Überreste lassen eine Suche darin nach einer möglichen Ursache nicht zu. Bei den bisherigen Recherchen und Befragungen haben sich keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Eine konkrete Aussage, wie der Brand entstanden sein könnte, ist derzeit nicht möglich. Möglicherweise war eine Selbstentzündung brandursächlich. Auf dem Areal sind überwiegend Textilreste verbrannt. Der Sachschaden sowie die Kosten für die jetzt anfallenden Entsorgungen/Reinigungen/Aufräumarbeiten sind nicht abschätzbar, dürften aber nicht unerheblich sein. Gebäude sind bei dem Brand nicht beschädigt worden. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute verletzt.

Wiederholung der Erstmeldung vom 12.08.2019, ......... Auf einem Firmengelände an der Gutenbergstraße brennt es. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind vor Ort im Einsatz. Der Bereich Gutenbergstraße/Robert-Bosch-Straße ist weiträumig abgesperrt. Die Robert-Bosch-Straße ist an der Reckenfelder Straße und am Emsdettener Damm abgesperrt worden. Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden.

