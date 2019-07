Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Marihuana und Kaffeebohnen in Unterhose geschmuggelt

Bild-Infos

Download

Schüttorf (ots)

BAB 30; Kontrolle AS Schüttorf Nord; Ein 37 Jahre alter Mann hat am Wochenende bei Schüttorf versucht, Marihuana - umwickelt mit Kaffeebohnen - in der Unterhose zu schmuggeln. Bundespolizisten haben dieses Vorhaben aber unterbunden, teilte die Behörde am Montag mit. Der Berliner war zuvor als Fahrgast in einem international verkehrenden Bus über die BAB 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Während der Kontrolle des Busses war der sehr nervös wirkendende 37-Jährige den Beamten aufgefallen, eingehender kontrolliert und im weiteren Verlauf durchsucht worden. Ob der Duft der Kaffeebohnen überwog oder ob der Geruch des Rauschgiftes (ca. 13 Gramm Marihuana) die Polizisten aufmerksam werden ließ, wollten diese nicht preisgeben. Zudem fanden die Gesetzeshüter noch geringe Mengen Haschisch in einer Zigarettenschachtel. Ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Die abschließenden Ermittlungen führt in diesem Fall das Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Daniel Hunfeld

Telefon: 05924 7892 111

E-Mail: Daniel.Hunfeld@Polizei.Bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell