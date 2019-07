Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 28.07.2019

Peine (ots)

Wechselseitige Körperverletzungen

Edemissen, Am Eckernkamp, 28.07.2019, 00.40 Uhr

Im Zuge des Edemissener Schützenfestes gerieten innerhalb einer vierköpfigen Personengruppe zunächst zwei Personen in Streit und es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen. Ein Dritter aus der Gruppe wollte den Streit schlichten und versetzte dann einem der beiden vorherigen Kontrahenten einen Kopfstoss. Dadurch verlor das Opfer zwei Zähne. Gegen drei Personen wurden daraufhin Strafverfahren eingeleitet.

Handydiebstahl aus Wohnung

Lengede, OT Barbecke, Schützenstraße; 27.07.2019, 12.40 Uhr - 13 Uhr

Unbekannter Täter drang durch die unverschlossene Kellertür in das Wohnhaus ein und entwendete aus der Wohnung im 1. Obergeschoss drei iPhones im Wert von ca. 1500 Euro. Die beiden Bewohner befanden sich zur Tatzeit im Garten bzw. in der Wohnung.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Vechelde, Kreisstraße 25 / Bundesstraße 1; 27.07.2019, 11.35 Uhr

Eine 50-jährige Lengederin befuhr mit ihrem Pkw VW Polo die Kreisstraße 25 aus Richtung Liedingen kommend und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 1 nach rechts auf diese in Richtung Vechelde abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten, von rechts kommenden und auf dem Radweg befindlichen 75-jährigen Fahrradfahrer aus Vechelde. Es kam zu einem Zusammmenstoß, durch den der Radfahrer schwer verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

