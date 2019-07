POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 28.07.2019

Polizei Salzgitter

Diebstahl

In der Zeit von Freitag, 21.30 Uhr, bis Samstag, 09.15 Uhr, wurde im Holthusenweg in Salzgitter-Bad eine Dachgepäckträgerbox samt Inhalt von einem geparkten BMW durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Schaden beträgt ca. 1100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Versuchter Einbruch

Im Zeitraum von Montag, 22. Juli, 18.00 Uhr, bis Samstag, 27. Juli, 19.30 Uhr, wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in Salzgitter-Bad die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses durch bislang unbekannte Täter aufgehebelt. Der/die Täter gelangten so offenbar in den Keller, wo nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts entwendet wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

