Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taxirechnung nicht bezahlt und abgehauen -Täter macht es der Polizei leicht

Kaiserslautern (ots)

Nicht besonders geschickt stellte sich in der Nacht zu Freitag ein 35-Jähriger an, der sich in Kaiserslautern ein Taxi bestellte und sich in die Saarbrücker Straße nach Lauterecken fahren ließ. Am Ziel angekommen, stieg der Mann aus und rannte davon, ohne die Rechnung zu zahlen. Bei der Flucht agierte er jedoch nicht gerade professionell, denn er verlor beim Rennen sowohl seinen Personalausweis als auch sein Handy. Der Taxifahrer sammelte die Gegenstände ein und übergab sie der Polizei. Gegen den Rechnungspreller wird nun ermittelt. |slc

