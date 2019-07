Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lkw rammt Ladenschild und fährt davon

Otterberg (ots)

Vermutlich ein Lkw-Fahrer hat zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Hauptstraße das Ladenschild eines Hörgeräteakustikers beschädigt. Das Schild hängt in etwa drei Metern Höhe. Bei dem Unfall wurde es verbogen. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher im Bereich der Hofeinfahrt des Fachgeschäfts wendete und dabei gegen die Tafel stieß. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verantwortliche weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

