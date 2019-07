Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfall im Straßenverkehr - Polizei sucht zwei Autofahrerinnen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht zwei Autofahrerinnen, die am Donnerstag an der Kreuzung Mannheimer Straße / Donnersbergstraße bei einer körperlichen Auseinandersetzung eingriffen.

Zwei Frauen im Alter von 28 und 55 Jahren stritten sich. Beide waren mit dem Auto unterwegs. Die jüngere fuhr mit dem Wagen eines ambulanten Pflegedienstes. An der Kreuzung schlug ihr die 55-Jährige ins Gesicht, so der Vorwurf. Zuvor soll die ältere Autofahrerin sie an der Kreuzung Mainzer Straße / Donnersbergstraße verbotswidrig überholt, ausgebremst und aus dem Pkw heraus beleidigt haben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Als es zum Eklat in der Mannheimer Straße / Donnersbergstraße kam, schritten zwei unbeteiligte Autofahrerinnen ein. Sie sind wichtige Zeuginnen und werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zeugen, insbesondere die beiden couragierten Autofahrerinnen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

