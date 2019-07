Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Smartphones gestohlen?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt zurzeit wegen eines vermutlichen Ladendiebstahls in einem Elektromarkt in der Merkurstraße. Im Verdacht steht ein 43-Jähriger, der am Donnerstagmittag vorgab sich für ein Samsung Smartphone zu interessieren.

Währenddessen steckte er vermutlich zwei Geräte in seine Tasche, und ging weiter. Die Smarphones, zwei Samsung S10E, hatten einen Wert von insgesamt 1200 Euro.

Als der Ladendetektiv den 43-Jährigen ansprach war dieser bereits durch den Kassenbereich und schon auf der Toilette gewesen. Die Mobiltelefone waren nicht mehr in der Tasche, Diebstahlvorrichtungen konnten jedoch durch den Hausmeister auf der Toilette gefunden werden. Der 43-Jährige streitet die Tat ab. Ermittlungen laufen. |slc

