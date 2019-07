Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dunkler Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 27. Juni, auf der Straße Vogelsang sucht die Polizei den Fahrer eines dunklen Kleinwagens. Dieser hatte gegen 21.30 einen dort abgestellten Renault angefahren. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Im flüchtigen Auto saßen zwei Personen. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 18 bis 20 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren, der eine Brille trug. Der entstandene Sachschaden am roten Twingo beträgt etwa 800 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell