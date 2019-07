Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 13-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am Sonntag, 30. Juni, 18.35 Uhr, ereignete sich auf dem Frielicker Weg unweit der Straße Habichtshöhe ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer. Ein 13-jähriger Schüler aus Hamm war mit seinem Mountainbike auf dem Frielicker Weg in Richtung Süden unterwegs. Da kein Radweg vorhanden war, benutze er die Fahrbahn. Unweit der Straße Habichtshöhe wollte eine 47-jährige Autofahrerin aus Lippetal den am rechten Fahrbahnrand fahrenden Radfahrer überholen. Als die Lippetalerin mit ihrem schwarzen VW Touran zur Fahrbahnmitte ausscherte, fuhr der 13-Jährige auf seinem Rad ebenfalls zur Fahrbahnmitte. Hier kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Schüler stürzte und musste anschließend mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 2100 Euro. (gc)

