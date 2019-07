Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Neunjährigen

Hamm-Uentrop (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung von Samstag, 29. Juni, nach dem vermissten Neunjährigen wird hiermit zurückgenommen. Sein Leichnam wurde am heutigen Montagmorgen, 1. Juni, gegen 8.30 Uhr aus dem See der Wasserskianlage an der Sundernstraße geborgen. Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, das entsprechende Foto zu löschen. Unsere ursprünglichen Meldungen zu dem Fall lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4310396 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4310404 (cg)

