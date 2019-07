Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Renitenter Ladendieb - Ladendetektiv setzt Tierabwehrspray ein

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl am Freitag, 28. Juni, in einem Geschäft am Westenwall ermittelt die Polizei jetzt gegen einen 45-Jährigen wegen räuberischen Diebstahls. Zudem leiteten die Beamten gegen einen 52-jährigen Ladendetektiv ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und stellten Tierabwehrspray sicher. Gegen 15.50 Uhr wurde der Dieb von einem 46-jährigen Geschäftsangestellten dabei beobachtet, wie er Lebensmittel stahl. Der Tatzeuge sprach den 45-jährigen Mann aus Hamm beim Verlassen des Geschäfts an und wollte ihn aufhalten. Dagegen wehrte sich der Ertappte. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in die sich der Ladendetektiv einmischte. Er besprühte den Ladendieb mit Tierabwehrspray. Der erlitt hierbei leichte Verletzungen. (cg)

