Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190606.2 Rosenfeld: Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzter Person an Himmelfahrt gesucht

Rosenfeld (ots)

Bereits am Donnerstag, den 30.05.2019, kam es in Rosenfeld in der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach Angaben des 30 Jahre alten Geschädigten befuhr dieser mit seinem Fahrrad gegen 10:10 Uhr den Schwentineweg und bog in die Dorfstraße in Fahrtrichtung B 202 ein. Einige Meter hinter der Einmündung wurde der Mann auf seinem Fahrrad von einem roten Kleinwagen überholt. Beim Überholvorgang wurde der Fahrradfahrer am linken Arm durch den Außenspiegel des Kleinwagens touchiert, berührte daraufhin den Kantstein und stürzte.

Der Radfahrer verletzte sich hierbei und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei Preetz sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Pkw machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter 04342/10770 entgegen.

