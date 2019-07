Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Kaiserslautern (ots)

Während einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend in der Altenwoogstraße stellte die Polizei bei einem Autofahrer Anzeichen für einen Drogenkonsum fest. Der 37-Jährige wurde zum Drogentest gebeten. Der Test erbrachte einen positiven Nachweis für den Konsum von Cannabis und Kokain. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Wagen musste er stehen lassen, Fahrzeugschlüssel und Führerschein stellten die Beamten sicher. Weil der 37-jährige Fahrzeughalter seinen Pkw mit einer ausländischen Zulassung führte, obwohl er schon längere Zeit in Deutschland wohnt, muss der Mann nun auch mit einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz rechnen. |erf

