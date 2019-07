Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 26.07.2019 - 27.07.2019, 08:20 Uhr

Salzgitter (ots)

Diebstahl von Außenspiegeln eines Pkw 25.07.19, 17:30 - 26.07.19, 09:30 Uhr 38226 Salzgitter, Saldersche Straße

Ein 57-jähriger Salzgitteraner stellte am Freitagmorgen fest, dass die Außenspiegelverkleidungen samt Spiegelgläsern seines Pkw durch einen bislang unbekannten Täter entwendet worden sind. Beim Ausbau beschädigte der Täter zudem die Elektrik der Außenspiegel, sodass der entstandene Schaden auf ca. 600 EUR geschätzt wird.

Diebstahl eines Portemonnaies 26.07.19, 10:05 Uhr 38226 Salzgitter, Burgbergstraße, Netto-Markt

Während eine 27-jährige Salzgitteranerin im o.a. Supermarkt ihre Einkäufe erledigte, stellte sie ihre Handtasche, in der sich auf ihr Portemonnaie befunden hat, in den Einkaufswagen. Die Gelegenheit wurde vermutlich durch zwei bislang unbekannte Täter ausgenutzt. Die Geschädigte wurde durch eine männliche Person angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen griff womöglich ein zweiter Täter in die im Einkaufswagen befindliche Handtasche und entwendete die Geldbörse der Geschädigten.

Diebstahl von Smartphones 26.07.19, 09:10 Uhr 38226 Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße, Telekom-Shop

Zum o.a. Zeitpunkt betraten drei junge, männliche Personen den Telekom-Shop im CityCarree in der Albert-Schweitzer-Straße. Sie wurden von den Angestellten des Geschäftes dabei beobachtet, wie sie zeitgleich jeweils eines der ausgestellten Smartphones aus der Diebstahlssicherung rissen, danach mit dem Diebesgut aus dem Geschäft liefen und sich in unbekannte Richtung entfernten. Der Verkaufspreis der entwendeten Smartphones lag bei ca. 3.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht 26.07.2019, 13:15 Uhr 38228 Salzgitter, Leibnizstraße

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt, den Pkw eines 71-jährigen Salzgitteraners, den dieser zuvor ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt hatte. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher unerkannt. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, konnte das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeuges nicht nennen. Der am Fahrzeug des Geschädigten entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

Zeugen, die die oben beschriebenen Situationen beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.

