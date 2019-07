Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 28. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

38312, Dorstadt, Landesstraße 615 Samstag, 27.07.19, 21:45 Uhr

Am Samstag wurde ein 32-Jähriger Fahrradfahrer auf der Landesstraße 615 kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde bei ihm eine Alkoholbeeinflussung von 2,76 Promille festgestellt. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Straßenverkehr

38300, Wolfenbüttel, An der Fischerbrücke Sonntag, 28.07.19, 01:31 Uhr

Am Sonntag wurde ein 40-Jähriger Fahrzeugführer in der Straße "An der Fischerbrücke" kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde bei ihm eine Alkoholbeeinflussung von 1,70 Promille festgestellt. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Verkehrsordnungswidrigkeiten

38302, Wolfenbüttel, Neuer Weg Sonntag, 28.07.19, 02:23 Uhr und 02:26 Uhr

Am Sonntag wurde durch Beamte der Polizei Wolfenbüttel eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Straße Neuer Weg durchgeführt.

Gegen 02:23 Uhr wurde ein 29-Jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde bei diesem eine Alkoholbeeinflussung von 0,83 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde im untersagt. Gegen 02:26 Uhr wurde ein 23-Jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Bei dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht

38312, Börßum, Mühlenweg Mittwoch, 24.07.19, 12:00 Uhr bis Freitag, 26.07.19, 17:00 Uhr

Im oben genannten Zeitraum wurde der Opel Astra einer 33-Jährigen aus Börßum durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Dieser entfernte sich von der Verkehrsunfallstelle ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Schadenshöhe wird mit 1000 Euro angegeben. Hinweise an die Polizeistation Schladen (05335/ 92960) oder die Polizei Wolfenbüttel (05331/ 933-0)

Verkehrsunfallflucht

38300, Wolfenbüttel, Rembrandtstraße Samstag, 27.07.19, 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Im oben genannten Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den ordnungsgemäß geparkten Audi eines 32-Jährigen Wolfenbüttelers. Anschließend entfernet sich der Verursacher von der Verkehrsunfallstelle ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben. Hinweise: 05331/ 933-0

