Sachbeschädigung an Pkw , Beleidigung Samstag, den 27.07.19, gegen 00.10 Uhr Hornburg, Birkenweg Zur o. a. Zeit beschädigte ein 50jähriger aus Hornburg einen Pkw, der am o. a. Ort abgestellt war, indem er die Motorhaube zerkratzte und die Scheibenwischer aus der Halterung riss. Der Halter des Pkw mit belgischer Zulassung war zu Besuch bei einem Verwandten. Als der Halter und der Verwandte die Tat beobachteten, liefen sie nach draußen und hielten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Daraufhin beleidigte der 50jährige Hornburger die beiden Personen mehrmals. Auch die am Ort eingetroffenen Polizisten wurden von dem Täter mehrmals beleidigt. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an einem Pkw und eine Strafanzeige wegen Beleidigung von Polizeibeamten wurde gefertigt. Warum der Hornburger den Pkw beschädigte konnte auf Grund der starken Erregung des Hornburger nicht ermittelt werden.

Sachbeschädigung durch Graffiti Wolfenbüttel, Leopoldstraße Samstag, den 27.07.19, gegen 03.00 Uhr

Im Rahmen der Streife wurde ein 39jähriger aus Wolfenbüttel auf frischer Tat dabei erwischt, wie er ein Carport mit Graffiti besprühte. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

