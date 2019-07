Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.07.2019 für den Bereich Salzgitter.

Mehrfamilienhaus in Salzgitter durch Feuer beschädigt.

Salzgitter, Lebenstedt, Fasanenweg, 25.07.2019, 18:15 Uhr.

Aus derzeit ungekärter Ursache geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand und verursachte hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, jedoch entstand an dem Gebäude ein nicht unerheblicher Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und ermittelt nun die Brandursache.

Täter warfen die Heckscheibe eines in Salzgitter geparkten Pkw ein. Salzgitter, Bad, An der Erzbahn, 24.07.2019, 19:30 Uhr-25.07.2019, 08.00 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand warfen die Täter an einem geparkten schwarzen VW Polo die Heckscheibe vermutlich mittels eines Steines ein und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 400 Euro. Zudem brachen die Täter den Heckwischer ab und entwendeten diesen offensichtlich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

Polizeibeamte werden nach einer Alarmierung zu einer Streitigkeit in Salzgitter von einem Mann angegriffen.

Salzgitter, Bad, Hertastraße, 25.07.2019, 23.00-23:00 Uhr.

Im Rahmen einer polizeilichen Sachverhaltsaufnahme zu einer Streitigkeit versuchte ein 21-jähriger Mann mehrfach auf einen Beamten und eine Beamtin einzutreten. Um weitere Angriffe zu verhindern, war es erforderlich, den Mann zur Dienststelle zu verbringen. Auf dem Weg zum Funkstreifenwagen kam es zudem zu mehrfachen beleidigenden Worten gegenüber den Beamten. Selbst umherstehende Passanten konnten diese Beleidigungen vernehmen. Gegen den Mann leitete die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren ein.

