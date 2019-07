Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 25. Juli 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Verkehrsunfallflucht

Mittwoch, 24.07.2019, gegen 21:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Mittwochabend beim Vorbeifahren zwei in der Schubertstraße parkend abgestellte PKW, einen Opel Astra und einen VW Passat. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich weiter um die Schäden an den parkenden PKW zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 2000,-- Euro geschätzt. Nach Zeugenangaben könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Kombi gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise: 05341 / 1897-0.

