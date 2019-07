Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 25. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl aus Einfamilienhaus

Dienstag, 23.07.2019, zwischen 16:40 Uhr und 17:10 Uhr

Während der Gartenarbeit der Bewohner drangen unbekannte Täter in einem unbeobachteten Moment vermutlich durch die unverschlossene Kellertür in ein Haus in der Behringstraße ein. Aus dem Haus wurde eine Geldbörse mit Inhalt, ein Tablet-Computer sowie ein Mobiltelefon entwendet. Zum Wert des Diebesgutes können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Fahrradfahrer mit 1,61 Promille

Mittwoch, 24.07.2019, gegen 23:50 Uhr

Weil er unsicher und ohne Licht auf der Breiten Herzogstraße unterwegs war, kontrollierte eine Streife der Polizei am Mittwochabend einen Fahrradfahrer. Bei der Kontrolle des 32-jährigen Fahrers stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folgen.

Wolfenbüttel: falsche Polizeibeamte ergaunern Bargeld

Bereits am Dienstag, 23.07.2019, nahmen angebliche Polizeibeamte telefonischen Kontakt zu einem 82-jährigen Senior aus Wolfenbüttel auf. Mit der bekannten Masche, dass Täter in der Nähe seiner Wohnanschrift unterwegs seien und nun sein Eigentum in Gefahr sei, überzeugten die Täter den Senior, Geld von einer Bank abzuheben. Dieses sollte er dann am nächsten Tag zu Prüfzwecken an einen angeblichen, an der Wohnanschrift erscheinenden, Polizeibeamten aushändigen. Der Senior übergab daraufhin am Mittwochmittag einen Bargeldbetrag an einen angeblichen Polizeibeamten.

Hierzu nochmals die Tipps ihrer Polizei:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht schnell aufgeklärt

Mittwoch, 24.07.2019, gegen 07:50 Uhr

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort am Mittwochmorgen schnell aufgeklärt werden. Demnach hatte eine bis dahin unbekannte Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in der Straße Am Mühlenberge zwei ordnungsgemäß parkende PKW touchiert und beschädigt. Anschließend hatte die mutmaßliche Unfallverursacherin ihre Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Die Zeugen hatten Hinweise auf die mutmaßliche Unfallverursacherin gegeben, die dann zur Feststellung der 73-jährigen Fahrerin und ihrem Auto führten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

