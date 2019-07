POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 25.07.2019

Polizei Salzgitter

Unbekannter Täter entreißt Handtasche

Am Mittwochmorgen, gegen 10:10 Uhr, entriss ein bislang unbekannter Täter einer 74- jährigen Peinerin im Eulenring in Peine ihre Handtasche und flüchtete in unbekannte Richtung. In der Handtasche befanden sich ein Handy, sowie eine Geldbörse mit Bankkarten.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 20-25 Jahre alt, ca. 170cm groß, trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Trainingshose mit Bündchen an den Knöcheln, schwarze Turnschuhe, kurze schwarze Haare, kurzen schwarzen Bart, hat eine sportliche Figur und ein südosteuropäisches Aussehen. Der Täter hatte eine Bauchtasche dabei, welche er schräg über die Schultern trug.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Strohpresse und Stoppelfeld gerieten in Brand

Am gestrigen Mittwoch, um 19:20 Uhr, wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Brand einer Strohpresse an der L 320 zwischen Edemissen und Oedesse alarmiert. Die brennende Strohpresse hatte bereits Teile des Stoppelfeldes in Brand gesetzt. Das Feuer drohte auf das angrenzende Waldstück überzugreifen, was die Feuerwehr verhindern konnte. Die L 320 musste während der Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

