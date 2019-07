Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 24.07.2019

Peine (ots)

Einbrüche in Büchereien

Unbekannte Täter brachen zwischen Montag und Dienstag in insgesamt drei Büchereien im Landkreis Peine ein. Ziel der Täter waren die Bücherei in Edemissen, Am Mühlenberg, die Bücherei in Groß Ilsede, Am Schulzentrum sowie die Bücherei in Lengede, Bodenstedter Weg. Abgesehen hatten es die Täter jeweils auf die Geldkassetten mit Bargeld. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000 Euro.

PKW- Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Am Dienstag, um 20:15 Uhr, stoppte eine Streifenbesatzung einen 39- jährigen Hannoveraner mit seinem PKW in der Marktstraße in Peine. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, was ein Vortest bestätigte. Zudem wurden in seinem PKW Betäubungsmittel aufgefunden, sodass den Fahrer nun mehrere Strafanzeigen erwarten.

Zwei weitere PKW- Fahrer wurden am Dienstag um 12:25 Uhr und 19:15 Uhr in den Straßen "Fuhsering" und "Am Anger" in Peine kontrolliert. Beide Fahrzeugführer standen unter dem deutlichen Einfluss von Alkohol. Bei einem 55-jährigen Peiner zeigte das Testgerät einen Atemalkoholwert von 3,58 Promille an. Bei einem 44-Jährigen aus Wienhausen 3,22 Promille. Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen, ihre Führerscheine beschlagnahmt und Strafanzeigen eingeleitet.

Verkehrsunfall

Am Dienstag, um 17:30 Uhr, ereignete sich in der Hildesheimer Straße in Vechelde ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Lengeder übersah beim Abbiegen nach links, von der Hildesheimer Straße in Richtung Bahnhof, einen 32-jährigen Ilseder mit seinem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Ilseder leicht verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

