Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 23. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Autofahrer alkoholisiert unterwegs

Montag, 22.07.2019, gegen 17:45 Uhr

Eine Streife der Polizei Wolfenbüttel kontrollierte am Montagnachmittag einen 47-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto auf der Cranachstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Dieses bestätigte sich durch einen Test, der wert betrug 0,7 Promille. Ein Ordnungswidrigkeiten-verfahren wurde eingeleitet.

Lucklum: Verkehrsunfallflucht, Zaun beschädigt

Samstag, 20.07.2019, zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstagabend mit seinem Auto vermutlich bei einem Wendmanöver den Zaun des Gutes in Lucklum, Gutshof. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden am Zaun in Höhe von rund 1500,-- Euro zu kümmern. Aufgrund aufgefundener Wrackteile, könnte es sich bei dem unfallverursachenden PKW um einen blauen VW gehandelt haben. Hinweise: 05331 / 933-0.

