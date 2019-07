Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 23.07.2019

Peine (ots)

Einbruch in Firma

Zwischen Sonntag, 15:00 Uhr, und Montag, 07:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Firmengebäude in der Straße "Zum Gehardschacht" in Ilsede ein. Die Täter versuchten vergeblich einen Tresor aufzuhebeln und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit dem erbeuteten Bargeld. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

Fahrer eines getunten E-Bikes flüchtet vor Polizei

Am Sonntag, gegen 01:40 Uhr, sollte ein 24- jähriger Vechelder mit seinem E-Bike in der Peiner Straße in Vechelde aufgrund seiner Fahrweise kontrolliert werden. Der Vechelder flüchtete zunächst mit hoher Geschwindigkeit und konnte sich so der Kontrolle entziehen. Gegen 01:55 Uhr trafen die Beamten ihn erneut auf seinem E-Bike fahrend in der Kollwitzerstraße Ecke Noldestraße an. Erneut flüchtete der Vechelder und wurde fußläufig durch einen Beamten verfolgt. Nachdem der 24-Jährige in die Elisabeth-Kühne-Straße eingebogen war, musste er feststellen, dass es sich hierbei um eine Sackgasse handelte. Er versuchte nun durch Zufahren auf den Polizeibeamten aus der Sackgasse zu flüchten, konnte hierbei aber durch den Beamten gestoppt werden. Bei der Kontrolle des Vechelders stellten die Beamten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand, was ein Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,92 Promille bestätigte. Bei einer Überprüfung des E-Bikes stellte sich heraus, dass dieses manipuliert worden war und so eine deutlich höhere Geschwindigkeit erreichen konnte. Eine entsprechend erforderliche Fahrerlaubnis konnte er nicht vorlegen. Den Vechelder erwarteten neben einer Blutentnahme nun auch mehrere Strafanzeigen.

Diebe erbeuten Schmuck

Am Montag, gegen 14:15 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Niedersachsenstraße in Peine. Im Wohnzimmer trafen die beiden männlichen Täter auf die Bewohner des Hauses und täuschten diesen vor, dass es soeben in der Straße einen Wasserrohrbruch gegeben hätte und man nun das Wasser im Haus abstellen müsse. Die Bewohner schenkten den bislang unbekannten Täter Glauben und begleiteten sie anschließend aus dem Haus. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass aus einem Schrank Schmuckstücke entwendet worden waren.

Täterbeschreibung:

25- 30 Jahre alt, normale Statur, sprachen fließend deutsch, entfernten sich in einem grauen PKW.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell