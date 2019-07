Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.07.2019

Peine (ots)

Nachtrag zu: Silo in Produktionshalle geriet in Brand

Wie berichtet, kam es am frühen Montagmorgen gegen 02:30 Uhr zu einem Brand eines Silos in einer Produktionshalle in der Beneckestraße in Peine.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt am Lager eines Elektromotors auszugehen. Dadurch wurde vermutlich der sich in den Filtern befindliche Staub des Kunststoffgranulats in Brand gesetzt.

Die Schadenshöhe beträgt nach einer ersten Schätzung ca. 100.000 Euro.

