Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.07.2019

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Peine (ots)

Silo in Produktionshalle geriet in Brand

Am frühen Montagmorgen, gegen 02:30 Uhr, geriet in einer Produktionshalle in der Beneckestraße in Peine ein Silo mit Kunststoffgranulat in Brand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen bereits durch das Dach der Halle. Auch war ein sich neben dem Silo befindendes Ölfass in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und so ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe können momentan keine Angaben gemacht werden.

Unbekannter Täter entwendet Handy und Autoschlüssel

Am Sonntag, zwischen 09:00 und 09:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Straße "Zum Waterstaken" in Peine ein auf einer Terrasse abgelegtes Handy. Zudem nutzte der Täter die Gelegenheit durch eine offenstehende Tür in das Haus zu gelangen und hier einen Autoschlüssel zu entwenden. Die Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt in dem Gebäude. Das Handy konnte kurze Zeit später durch die Eigentümerin in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell