POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 20.07.2019 - 21.07.2019, 09:00 Uhr

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Ort: 38226 Salzgitter, Joachim-Campe-Straße. Zeit: Samstag, 20.07.2019, 16:50 Uhr. Hergang: Zur genannten Zeit kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung aus Salzgitter den Führer eine Lkw Fiat Ducato. Der 45-jährige Fahrzeugführer stellte sich als EU-Bürger heraus, der jedoch lediglich eine ukrainische Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Da er aber seit über einem Jahr über einen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt und seine Fahrerlaubnis nicht in eine deutsche hat umschreiben lassen, musste ihm vor Ort die Weiterfahrt untersagt werden. Außerdem wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Verkehrsunfallflucht - Ort: 38226 Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße, Parkhaus Citycarree. Zeit: Samstag, 20.07.2019, 11:30 Uhr - 12:05 Uhr. Hergang: Lediglich wenige Minuten war eine 64-jährige Frau aus Münster im Citycarree einkaufen. Bei Rückkehr zu ihrem im Parkhaus abgestellten Pkw, einem Honda Jazz, musste sie an der Heckstoßstange augenscheinlich frische Lackschäden feststellen. Die Schadenshöhe wird auf 1000,- Euro angenommen. Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug liegen aktuell nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfallgeschehens, oder Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr, gefährlicher Eingriff in den Str.-Verkehr, Str.-Verkehrsgefährdung - Ort: 38228 Salzgitter, Gaußstraße, Parkplatz vor einem Supermarkt. Zeit: Samstag, 20.07.2019, 20:50 Uhr. Hergang: Zur genannten Zeit erhielt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter den Auftrag einer Verkehrsunfallaufnahme auf einem Parkplatz in der Gaußstraße. Auf dem Parkplatz konnten die Polizeibeamten einen beschädigten Pkw Citroen feststellen. Durch den augenscheinlich passierten Verkehrsunfall war der Citroen mehrere Meter über den Parkplatz geschoben worden. Der Pkw wies Schäden entlang des Hecks und der Fahrerseite auf. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 1000,- Euro angenommen. Weder der Unfallverursacher, noch das verursachende Fahrzeug befanden sich zunächst vor Ort. Zeugen konnten jedoch Hinweise auf einen Pkw Ford und eine Beschreibung des Fahrers geben. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Unfallverursacher, ein 41-jähriger Mann mit Wohnort in Salzgitter, im Nahbereich festgestellt werden. Der Mann war erheblich alkoholisiert - ein erster Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille in der Atemluft. Dem Mann wurde in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Nacht verbrachte der Mann in einer Ausnüchterungszelle. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Verkehrsunfall von dem Mann vorsätzlich verursacht worden sein könnte. Daher wird ihm auch ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.

