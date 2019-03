Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Stürmisches Wochenende sorgt für erhöhte Einsatzzahl

Haan (ots)

Zwei stürmische Tage sorgten an diesem Wochenende für mehrere Einsätze der Haaner Feuerwehr.

Zunächst waren am Samstag ab dem späten Nachmittag fünfmal umgestürzte Bäume oder abgeknickte Äste gemeldet worden. Dabei waren Straßenbereiche wie an der Siemensstraße oder der Flurstraße teilweise über längere Zeiträume nicht befahrbar.

Am heutigen Sonntag rückte die Haaner Feuerwehr zu bislang acht Einsatzstellen aus. Auch hier waren durch Orkanböen Bäume umgestürzt. An der Überfelder Straße wurde dabei ein Fahrzeug erheblich beschädigt. An der Straße Elp wurde eine Überland-Stromleitung abgerissen, wodurch ein landwirtschaftlicher Betrieb ohne Stromversorgung war und Kühe nicht melken konnte. Gemeinsam mit dem Netzbetreiber wurde an einer kurzfristigen Wiederherstellung der Stromversorgung gearbeitet.

Am heutigen Sonntag waren 42 Einsätzekräfte im Einsatz.

