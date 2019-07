POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 21.07.2019

Polizei Salzgitter

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 21.07.2019

Versuchter Einbruch Am Samstagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Haselaue in Wendeburg/Sophienthal einzubrechen. Bevor es ihm gelang, die gekippte Terrassentür zu öffnen, wurde er von den anwesenden Bewohnern des Hauses überrascht und flüchtete.

Diebstahl eines Handys Ebenfalls am Samstagnachmittag, gegen 16:10 Uhr, kam es am Bahnhof Peine zu einem besonders dreisten Diebstahl. Eine 15-Jährige saß an einer Bushaltestelle und hielt ihr Handy in der Hand, als ein Mann auf sie zukam und sie nach der Uhrzeit fragte. Er wartete jedoch nicht die Antwort ab, sondern griff völlig überraschend nach dem Telefon und riss es der Jugendlichen aus der Hand. Anschließend flüchtete er unerkannt in Richtung Beethovenstraße. Der Täter wurde als ca. 1,80 bis 1,85 m groß, mit südländischem Teint und kurzen, schwarzen, leicht gelockten Haaren beschrieben. Er sprach gebrochenes deutsch, hatte schiefe Zähne und war mit einer hellen Hose, einem schwarzen Tanktop und einem dunklen Basecap bekleidet. Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter 05171/999-0 zu melden.

Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss Am Samstagabend, gegen 23:45 Uhr, hielten Beamte der Polizei Peine im Fuhsering einen VW Polo an. Bei der Überprüfung des 49-jährigen Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt, außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:40 Uhr, bemerkten Beamte aus Vechelde die unsichere Fahrweise eines E-Bike Fahrers. Als er kontrolliert werden sollte, fuhr er mit hoher Geschwindigkeit auf die Polizisten zu und versuchte zu fliehen. Diesen gelang es jedoch das E-Bike zu stoppen und den Fahrer anschließend zu überwältigen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen am Kopf zu, welche medizinisch behandelt wurden. Ein Atemalkoholtest bei dem 24-jährigen Beschuldigten ergab einen Wert von 1,92 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

