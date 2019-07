Polizei Salzgitter

Salzgitter Thiede: Einbruch in Garage, vier Fahrräder entwendet

Sonntag, 21.07.2019, 22:00 Uhr, bis Montag, 22.07.2019, 08:55 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag gelangten unbekannte Täter vermutlich nach Aufbrechen eines Tores in eine Garage für drei Fahrzeuge in Salzgitter Thiede, Schäferweise. Aus der Garage wurden unter anderem vier Fahrräder, eine Kettensäge, eine Laserwaage sowie eine Flex und eine Autoantenne entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um zwei rote City Bikes der Firma Zündapp und um zwei graue Klappräder, ebenfalls Firma Zündapp. Der entstandene Gesamtschaden wird mit zirka 2500,-- Euro angegeben. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Lebenstedt: Radfahrer mit 1,84 Promille unterwegs

Montag, 22.07.2019, gegen 19:45 Uhr

Aufgrund eines Hinweises kontrollierte die Polizei Salzgitter am Montagabend einen 48-jährigen Radfahrer, der zuvor mit seinem Fahrrad in der Schubertstraße unterwegs gewesen sein sollte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Radfahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

