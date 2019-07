Polizei Salzgitter

Salzgitter Lebenstedt: Diebstahl aus Rollatorkorb

Dienstag, 23.07.2019, gegen 10:30 Uhr

Während des Einkaufs in einem Geschäft in der Albert-Schweitzer-Straße entwenden unbekannte Täter am Dienstagvormittag eine Dokumentenmappe einer 91-jährigen Seniorin aus dem Korb ihres Rollators. Die Mappe wird später in dem Geschäft in einem Regal liegend wieder aufgefunden. Aus der Mappe wurde offensichtlich nichts entwendet, sie konnte der Seniorin wieder ausgehändigt werden. Hinweise: 05341 / 1897-0

Salzgitter Lebenstedt: Altpapiercontainer gerät in Brand

Mittwoch, 24.07.2019, gegen 00:40 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Mittwochmorgen der Inhalt zweier Altpapiercontainer in der Kampstraße in Brand. Durch das Feuer wurden weiterhin zwei daneben abgestellte Altglascontainer sowie ein Holzverschlag beschädigt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer schnell ablöschen. Der entstandene Schaden wird auf rund 3000,-- Euro geschätzt, eine Brandlegung ist nicht auszuschließen. Hinweise: 05341 / 1897-0.

