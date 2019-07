POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.07.2019 für den Bereich des Landkreises Wolfenbüttel.

Polizei Salzgitter

Scheunenbrand in Remlingen verursachte hohen Sachschaden.

Remlingen, Molkereistraße, 25.07.2019, 16:45 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es in Remlingen zu einem Scheunenbrand. Das Feuer musste von der Feuerwehr gelöscht werden, verursachte jedoch einen hohen Schaden in noch unbekannter Höhe. In der Scheune befanden sich zahlreiche landwirtschaftliche Arbeitsgeräte, die durch das Feuer teilweise auch zerstört wurden. Eine Gefahr bestand für Personen offensichtlich nicht. Zur Klärung der Brandursache beschlagnahmte die Polizei den Brandort.

Fahrzeugführerin kam in Wolfenbüttel von der Fahrbahn ab.

Wolfenbüttel, Landesstraße 495, 25.07.2019, 17:35 Uhr.

Eine 60-jährige Fahrerin eines Nissan fuhr auf der L 495 und kam im Verlaufe der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie stieß gegen eine Leitplanke und verursachte hierdurch einen Schaden von mindestens 5.000 Euro. Derzeit deutet alles daraufhin, dass die Frau offensichtlich aufgrund eines Krankheitsfalles von der Fahrbahn abkam.

