Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 26.07.2019

Peine (ots)

Verkehrsunfall

Am Freitagmittag, um 12:45 Uhr, ereignete sich in der Schäferstraße/ Ecke Woltorfer Straße in Peine ein Verkehrsunfall. Ein 87- jähriger Peiner wollte mit seinem PKW auf dem dortigen Rewe-Parkplatz rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Hierbei gab er Vollgas und prallte gegen einen geparkten VW Tiguan, welcher dadurch erheblich beschädigt wurde. Der Peiner legte daraufhin den Vorwärtsgang ein und fuhr mit Vollgas geradeaus über eine Begrenzungshecke auf den angrenzenden Geh- und Radweg. Hier überfuhr er zunächst einen Stromkasten und auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Verkehrszeichen. Anschließend überfuhr er die Woltorfer Straße und prallte schließlich gegen eine Grundstücksmauer.

Der Peiner wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

