Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Zeugen zu Vorfall auf der Osnabrücker Straße gesucht

Hasbergen (ots)

Die Polizei aus Georgsmarienhütte sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwoch auf der Osnabrücker Straße, Fahrtrichtung ortseinwärts, ereignet haben soll. Gegen 13.45 Uhr soll in Höhe der Bushaltestelle an der Einmündung Schulstraße ein schwarzer Porsche 911 auf einen silberfarbenen Mazda 2 aufgefahren sein. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05401-879500.

