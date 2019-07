POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 28.07.2019

Polizei Salzgitter

Brand eines Müllcontainers

Salzgitter-Lebenstedt, Am Fuchsgraben, 28.07.2019, 00:06 Uhr

Am frühen Morgen des Sonntages bemerkt eine Anwohnerin den Brand eines Müllcontainers im Bereich Am Fuchsgraben Ecke Hirschgraben. Sie kann beobachten wie zwei männliche Personen in Richtung Engelnstedter Straße vom Tatort flüchten. Eine der Personen soll einen freien Oberkörper gehabt haben. Eine polizeiliche Fahndung nach den Personen verläuft ergebnislos. Durch die Brandentwicklung wird ein zweiter Müllcontainer beschädigt. Hinweise zu Beobachtungen und/oder den flüchtigen Personen bitte an die Polizei Salzgitter-Lebenstedt: 05341/1897-0

Brand eines Müllberges auf dem Gelände der Mülldeponie

Salzgitter-Heerte, Diebesstieg 15, 28.07.2019, 03:00 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Sonntages kam es aus ungeklärter Ursache zum Brand eines Müllberges auf dem Gelände der Mülldeponie Diebesstieg. Der Brand des Müllberges erreichte einen Durchmesser von ca. 14 Metern und wurde durch die Berufsfeuerwehr Salzgitter gelöscht.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Salzgitter-Lebenstedt, Wilhelm-Kunze-Ring, 28.07.2019, 04:05 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Sonntages meldete eine Zeugin einen in "Schlangenlinien" fahrenden Pkw. Bei der Verkehrskontrolle des Pkw wurde bei der 38-jährigen Fahrzeugführerin aus Salzgitter starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,96 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Einbruch in Bäckerei

Salzgitter-Lebenstedt, Kurt-Schumacher-Ring 102, 28.07.2019, 04:50 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in eine im Gebäude eines Lidl Discounters integrierte Bäcker ein. Ein in der Bäckerei befindlicher Tresor wurde aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Salzgitter-Lebenstedt: 05341/1897-0

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Salzgitter-Lebenstedt, Theodor-Heuss-Straße, 28.07.2019, 07:08 Uhr

Am Morgen des Sonntages bog ein aus Richtung Salzgitter-Lesse kommender 41-jähriger Führer eines Traktorgespannes von der Kreisstraße 6 auf die Theodor-Heuss-Straße ein. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw einer auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Salzgitter-Lichtenberg fahrenden 43-jährigen Fahrzeugführerin aus Salzgitter. Es kam zu einer Kollision bei der der Pkw auf das Fahrzeugdach kippte. Die Fahrzeugführerin des Pkw wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

