POL-MI: VW landet auf dem Dach im Straßengraben

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag im Petershagener Ortsteil Rosenhagen von der Straße abgekommen. Ihr VW Polo überschlug sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Möglicherweise war ein roter Pkw in den Unfall verwickelt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die junge Frau war gegen 16.15 Uhr auf der Straße "Rosenhäger Ecke" in Richtung Neuenknick unterwegs. In einer Linkskurve kam ihr eigenen Angaben zufolge ein rotes Auto auf ihrer Fahrspur entgegen. Deshalb habe sie ausweichen müssen und bei diesem Manöver die Kontrolle über ihren VW verloren, so die Fahranfängerin gegenüber den alarmierten Polizisten. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Polo driftete über die Fahrbahn, überschlug sich und kam schließlich im Graben zum Stillstand. Eine verständige Rettungswagenbesatzung versorgte die leicht verletzte Frau und brachte sie ins Klinikum nach Minden.

Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten nun den Fahrer des roten Pkw sowie Zeugen, denen dieser Wagen zur Unfallzeit auf der Straße "Rosenhäger Ecke" aufgefallen ist, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

