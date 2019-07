POL-MI: Thomas Hochhaus zum neuen Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke ernannt

Polizei Minden-Lübbecke

Thomas Hochhaus zum neuen Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke ernannt

Kreis Minden-Lübbecke

Kriminaloberrat Thomas Hochhaus (56) ist der neue Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz.

Seit Ende Juni ist der neue Direktionsleiter kreisweit für alle Beschäftigten der sechs Polizeiwachen zuständig. Dazu zählen neben den Streifenwagenbesatzungen, die Bezirksdienstbeamten, die Diensthundeführer sowie der Führungs- und Lagedienst.

"Mit Thomas Hochhaus gewinnen wir einen erfahrenen und hochqualifizierten neuen Führungsbeamten", erklärt Behördenleiter Dr. Ralf Niermann und ergänzt, dass man sich in der Kreispolizeibehörde sehr auf den neuen Kollegen freue.

Auch der Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Mathias Schmidt, sieht in Hochhaus den richtigen Menschen in der neuen Funktion. "In der Position des Leiters Gefahrenabwehr/Einsatz sind die fachlichen Qualifikationen wichtig. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr auf eine gute Zusammenarbeit mit einem sympathischen Kollegen, den ich persönlich sehr schätze."

Thomas Hochhaus, der in seiner Kindheit bereits neun Jahre in Bad Oeynhausen lebte, kehrt nach einigen Jahren nun also in den Mühlenkreis zurück. Der Kriminaloberrat, der bereits seit 1984 im Polizeidienst ist und in der Vergangenheit diverse Leitungsfunktionen im Bereich Einsatz sowie Kriminalität unter anderem im Polizeipräsidium Bielefeld innehatte, blickt ebenfalls mit großen Erwartungen auf seine neue Funktion. Mit der kommenden Herausforderung schließe sich für ihn ein Kreis zu seinen beruflichen Anfängen.

"Die Bürgerinnen und Bürger des Mühlenkreises müssen sich durch unsere Arbeit sicher und gut betreut fühlen", sagt Hochhaus, der seine Direktion vorausschauend führen will. Hohe Priorität habe dabei für ihn nicht zuletzt auch das Wohlergehen der Kolleginnen und Kollegen.

Nach seiner letzten Tätigkeit beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten freut sich der in Bielefeld lebende Polizeibeamte darauf, künftig wieder näher an der "echten" Polizeiarbeit zu sein. Er fühle sich sehr gut in der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke aufgenommen und blicke gespannt auf die gemeinsamen Herausforderungen der Zukunft, so Hochhaus.

