Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Rollerfahrer alkoholisiert und ohne Führerschein zum Gerichtstermin unterwegs

Freiburg (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Mittwoch, 09.10.2019, in Murg unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein zu einem Gerichtstermin gefahren. Gegen 08:40 Uhr war der 57-jährige in eine Kontrollstelle der Polizei geraten. Er hatte gut 0,7 Promille intus. Einen Führerschein für seinen Roller besaß der Mann nicht mehr. Dieser war ihm wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Und in dieser Sache war er gerade zu einem Gerichtstermin unterwegs.

