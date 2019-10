Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Vergessenes Essen löst Brandalarm in einem Seniorenheim aus

Freiburg (ots)

Vergessenes Essen auf einer eingeschalteten Herdplatte hat am Mittwoch, 09.10.2019, zu einem Brandalarm in einem Seniorenheim in WT-Waldshut geführt. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr rückten gegen 17:20 Uhr zum Objekt aus, nachdem ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte und leichter Brandgeruch wahrnehmbar war. Ein offenes Feuer gab es nicht. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude, eine Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst betreut.

