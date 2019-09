Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gleich mehrere Diebstähle aus Pkws sowie einem Diebstahl aus einem Kellerraum

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum vom 14.09.2019, 16:00 Uhr, bis 15.09.2019, 11:15 Uhr, wurden im Bereich der Kaiserslauterer Straße und dem Hausener Weg in Bad Dürkheim von einem oder mehreren unbekannten Tätern drei unverschlossene Pkws geöffnet. Der oder die Täter erbeuteten hierbei Wertgegenstände wie eine Handtasche, mehrere Geldbeutel, zwei EC-Karten sowie eine Kreditkarte. Bei einem weiteren Pkw blieb es beim Versuch des Diebstahls, da der Pkw lediglich durchwühlt, jedoch nichts entwendet wurde. Darüber hinaus wurden im gleichen Tatzeitraum aus einem unverschlossenen Kellerabteil eines Wohnhauses in der Kaiserslauterer Straße ein unbrauchbarer Laptop sowie ein Wagenheber entwendet. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel.: 06322-963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

